Gülüçlü kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kursiyerlerin el emeği ürünleri düzenlenen sergi ile görücüye çıktı.

Gülüç Belediyesi ile Kdz. Ereğli Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile geçtiğimiz yılın Eylül ayında açılan dikiş, nakış, ahşap, boyama kurslarına yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler dönem boyunca hazırladıkları el emeği ürünlerini Gülüç Belediyesi Düğün Salonu'nda sergiledi. Sergi nedeniyle Gülüç Beldesi'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Serginin açılışına Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Kdz. Ereğli İlçe Milli eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kdz. Ereğli Halk eğitim Merkezi Müdürü Canan Ayan, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, muhtarlar, kursiyerler ve Gülüçlü kadınlar katıldı.

Kurslara katılan kadınları tebrik eden Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bu tür kursların yapılmasından son derece mutlu olduğunu ancak kursiyerlerin ürünlerinin turizm anlamında ve ticari olarak ta değer kazanması gerektiğini söyledi. Kadınların meslek sahibi olup elde edilen ürünleri sattıklarında kendi ekonomilerine de katkı sunabileceğini belirten Kaymakam Çorumluoğlu kurslara destek veren Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise dikiş, nakış ve ahşap boyama kurslarına yaklaşık 100 kursiyerin katıldığını belirterek, göreve geldiği günden bu yana kadınlara yönelik her etkinliği desteklediğini söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında “Öncelikle geçtiğimiz yıl Eylül ayında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından açılan ve belediye olarak bizimde desteklediğimiz kurslara katılan kadınlarımızı kutluyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana kadınların gerek istihdam edilmesi ve gerekse meslek edinmeleri noktasında her türlü çalışmayı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kadınlarımızı her alanda belediye olarak destekliyoruz. Bize gelen her talebi titizlikle değerlendirip elimizdeki imkânlar doğrultusunda da gerçekleştiriyoruz. Yeni dönemde de kadınlarımıza yönelik gerek sosyal faaliyetler ve gerekse bu tür meslek edindirme kurslarımız devam edecek. Ben bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı, ardından da serginin açılışı gerçekleştirildi. Kaymakam Çorumluoğlu ile Başkan Demirtaş sergiyi gezerek, sergilenen ürünleri tek tek inceleyip kursiyerler ve öğretmenlerinden bilgiler aldı.

Sergi kursiyerler ve sergiye katılanların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.