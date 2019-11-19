Gülüçlü kadınlar Şanlıurfa ve Gaziantep gezisine başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüçlü kadınları Şanlıurfa ve Gaziantep gezisi için beldeden uğurladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 2014 yılında göreve gelmesi ile başlattığı kültür gezilerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Demirtaş kültür gezileri kapsamında dün akşam itibariyle uğurladığı Gülüçlü kadınların 3 gün 2 gece boyunca Şanlıurfa ve Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezeceklerini söyledi. Demirtaş açıklamasında “Gülüçlü kadınlarımız 3 gün 2 gece sürecek olan gezide Balıklı Göl, Ayn Zeliha Gölü, İbrahim Peygamberlerin Doğduğu Mağara, İbrahim Peygamberin ateşe atıldığı yer, Bakırcılar Çarşısı, Gümrük Han, Harran Kronik Evler, Gaziantep Kurtuluş Savaşı Müzesi, 14. Şehitler Anıtı, Gaziantep Bakırcılar Çarşısı, Halfeti, Bilecik, Sıra Gecesi, Kel Aynaklar yerlerini gezecek. Kadınlarımıza 6 yıllık görev sürem içerisinde hep ayrı bir önem verdik. Belediye Başkanı olarak bizim görevimiz beldemizdeki insanların huzurlu ve mutlu olmasını sağlamak. Alt yapı ve üst yapıların yanı sıra sosyal etkinliklerde düzenlemek. Her sene düzenli olarak yaptığımız bu kültür gezilerimiz bu senede önümüzdeki senelerde de devam edecektir” dedi.