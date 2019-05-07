Gülüçlüler iftarda buluşacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediyesi Başkanı Gökhan Demirtaş 12 Mayıs Pazar günü halka iftar veriyor.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 12 Mayıs Pazar günü akşamı Gülüç Beldesi'nde halka açık iftar verecek. İftar programında semazen gösterisi, fasıl dinletisi ve Aşuk ile Maşuk orta oyunu sahnelenecek. Her geçen yıl daha fazla kalabalığın katıldığı iftar davetine katılımın daha yüksek olması beklenirken, Başkan Demirtaş herkesi Gülüç Belediyesi düğün Salonu önünde düzenlenecek iftara davet etti.