Gülüç'te 23 Nisan bayramı coşkuyla kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen çeşitli törenlerle coşkuyla kutlandı.

Gülüç Beldesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vesile Dikmen İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan törende öğrenciler 23 Nisan Bayramı ile ilgili olarak şiirler okudu, çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Törende konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen tek çocuk bayramı olduğunu belirterek, kendisinin de göreve geldiği günden bu yana çocukları hep ön planda tuttuğunu ve onlara değer verdiğini söyledi. Demirtaş konuşmasında “23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü, bayram olarak tüm çocuklara armağan etmiş ve bu yönüyle de dünya da eşsiz liderliğini bir kez daha göstermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır. Ulu Önder Atatürk, 'Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir'. Bugün bizlere düşen görev, teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda geleceğin büyük bilim adamları, siyasetçileri, bürokratları ve her alanda örnek olacak meslekleri yapacak çocuklar yetiştirmektir. Çocuklarımızı her konuda en iyi şekilde eğitmek ve onlara gereken ilgiyi her ortamda göstermek bizlerin en önemli görevi olmaya devam edecektir." Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar sevgi ve neşe içinde geçmesini dilerim'' dedi.

Tören sırasında öğrenciler gösterilerin ardından Başkan Demirtaş'a sevgi gösterisinde bulundu.