Gülüç'te Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle belediye binası önündeki anıtta anma töreni düzenlendi.

Gülüç Belediyesi tarafından Atatürk'ün vefatının 82. Yıl dönümü nedeniyle Atatürk anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ın Atatürk anıtına çelenk sunması ile başlayan törende saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı söylendi. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları ile bazı vatandaşlar katıldı.