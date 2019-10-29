Gülüç'te Cumhuriyet Bayramı'nda renkli görüntüler sergilendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gülüç Belediyesi'nin destek verdiği kutlama etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Gülüç Beldesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Gülüç Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş eşi Işıl Demirtaş, belediye meclis üyeleri, muhtarlarla birlikte katıldığı etkinlikte düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinlikte Gülüç Vesile Dikmen Ortaokulu öğrencileri çeşitli koreografi ve dans gösterileri gerçekleştirdi. Öğrencilerin gösterileri etkinlikleri renklendirirken, katılımcılar zaman zaman duygusal anlarda yaşadı. Etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, herkesin bayramını kutladı. Demirtaş burada yaptığı konuşmasında “Vesile Dikmen Ortaokulu'nun düzenlemiş olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ımızı başta öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimizle birlikte coşkuyla kutladık. Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu güne kadar vatanımızın bağımsızlığı için şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilerimiz ise minnetlerimi sunuyorum” dedi.