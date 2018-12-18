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Gülüç'te ‘Hoş geldin Bebek' uygulaması devam ediyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın eşi Işıl Demirtaş tarafından başlatılan ‘Hoş geldin Bebek’ uygulaması devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş tarafından başlatılan ‘Hoş geldin Bebek' uygulaması devam ediyor.


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın 2014 yılında göreve gelmesi ile birlikte eşi Işıl Demirtaş'ın başlattığı ‘Hoş geldin Bebek' uygulaması sürüyor. Beldede şu ana kadar çok sayıda yeni doğan bebeğin ailesini ziyaret eden Işıl Demirtaş, son olarak belde sakinlerinden Asım ve Fatmanur çiftini tebrik etti. 2014'ten beri ziyaretlerini sürdüğünü belirten Işıl Demirtaş bu gibi ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. Demirtaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bilindiği üzere hoş geldin bebek uygulamasını 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde seçim çalışmalarımız sırasında başlatmıştık. Seçimlerden sonrada bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana çok çok sayıda aileyi ziyaret ettik. Yeni bebeği olan aileleri ziyaret edip onların mutluluklarını paylaşıyoruz. Kendilerine çeşitli hediyeler verip, tebrik ediyoruz. Ailelerde bu ziyaretlerimizden memnun kalıyor. Bu günde Asım ve Fatmanur çiftini ziyaret edip Zümra bebeği gördük. Hediyelerini verip kendilerini tebrik ettik”

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