Gülüç'te kadınlar matinesi düzenlenecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanın Gökhan Demirtaş kadınlar matinesi düzenleyecek.

Gülüç Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Kadınlar Matinesi' 5 Nisan Cuma günü saat 19.00'de Gülüç Düğün Salonu'nda gerçekleşecek. Etkinlikte Yerel Sanatçı Yağmur Okur sahne alacak. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ücretsiz olarak gerçekleşecek olan kadınlar matinesine tüm Gülüçlü bayanları davet etti.