Gülüç'te ki mezarlıklar yeniden düzenleniyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesindeki mezarlıklar yeniden düzenleniyor.

Gülüç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce merkez mezarlığı, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın talimatları ile tadilat ve tamirat yapılarak yeniden düzenleniyor. Belde mezarlığında incelemelerde bulunan Başkan Demirtaş, mezarlıkların daha modern bir hale getirilmesi için çalışmalara devam edildiğini belirtti. Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Belde mezarlığı tamamen elden geçirilerek yeni düzenleme yapılmaya başlandı. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler mezarlık giriş, çıkışları ve çevre düzenlemeleri ile mezarlıkların daha modern hale getirilmesi için çalışmalara devam ediyor. Sürdürülen çalışmalar kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. Amacımız vatandaşlarımızın vefat eden yakınlarına ziyaretlerini rahat ve temiz bir ortamda yapmalarını sağlamaktır.”