Gülüç'te Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç Belediye Başkanlığı ve Ereğli Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi.

Gülüç Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Peygamberimiz ve Gençlik programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir imam hatibi okuduğu Kur-an'ı Kerim ile başladı. Etkinlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ereğli Müftüsü Recai Albayrak, Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Kdz. Ereğli Müftüsü Recai Albayrak, Peygamber efendimizin doğum yıldönümü münasebeti ile program yaptıklarını belirtirken konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Âlemleri nurlandıran insanın içinde kıvrandığı sıkıntılara derman olan insanlar için yeni bir nefes olan yüce Peygamber efendimizin Hicri Takvimi itibariyle doğum yıldönümü münasebetiyle bir program düzenledik hayırlı olsun" dedi.

Program imam hatiplerin okuduğu ilahiler ve kasidelerle sona erdi.