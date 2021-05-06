İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gülüç'te sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediyesi, Türk Yerel Hizmet-Sen ile memurları ilgilendiren sözleşme imzaladı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediyesi, Türk Yerel Hizmet-Sen ile memurları ilgilendiren sözleşme imzaladı.


Gülüç Belediyesi, memurlar arasındaki gelir farklarını önlemek amacı kapsamında Türk Yerel Hizmet-Sen ile sözleşme imzaladı. İmza Törenine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Türk Yerel Hizmet-Sen İl Temsilcisi Özkan Başkurt, Şube Başkan Yardımcısı Haydar Açıkgöz ve sendika yöneticileri katıldı.


Başkan Demirtaş, atılan imzalar sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“Türk Yerel Hizmet-Sen İl Temsilcisi Özkan Başkurt ve Şube Başkan Yardımcısı Haydar Açıkgöz ile birlikte memurlarımızı kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladık. Memurlarımıza hayırlı uğurlu olsun.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.