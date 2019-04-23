Gümeli Ormanı çöp deposu oldu

Çöpler çevre kirliliği oluştururken, bölge sakinleri çevreye yayılan kokudan rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Alaplı İlçesi Gümeli Beldesi Erenköy ve diğer köy yolu üzerindeki yamaca dökülen çöpler yöre halkını rahatsız ediyor. Köy sakinleri, çöplerin ormanlık alana döküldüğünü öne sürerek ormana bırakılan çöplerin dere suyuna kadar ulaşmasıyla çevre kirliliği oluştuğu ve köylerine kötü koku yayıldığından yakınan vatandaşlar, yetkililerin durumu çözmesini istedi.

Köyde Cem evi dışında çöp konteyneri bulunmadığını ve tüm köy halkı çöplerini gelişi güzel ormana attıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Bizler çöp vergimizi Belediyemize verdiğimiz halde yıllarca çöplerimiz toplanmıyor. Gelişi güzel ormanlara atılan çöplerden dolayı köpekler oluyor ve bizi rahatsız ediyor. Buradan geçerken icabında yaya gidebiliyorlar. Burada köpekten geçilmiyor. Buraya gelen araba, yamaca park ediyor ve çöpü aşağıya döküyor. Biz bu çöpün buraya dökülmemesini istiyoruz. Belediye bizim çöplerimizi almasını istiyoruz."