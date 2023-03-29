Gümeli yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor

Zonguldak'ın yüksek kesimleri olan Bacaklı Yayla ve Gümeli Beldesi'nin tepelerine kar yağışı etkili oldu.

Zonguldak'ın sahil ve alçak kesimlerinde yağmur yağışı etkili olurken, sıcaklığın düşmesi ile birlikte Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Bölüklü yaylasına kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Alaplı Gümeli beldesinde bin 50 rakımlı Bölüklü yaylasında kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışıyla beyaza bürünen doğada eşsiz manzaralar ortaya çıkarken yağan kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Gümeli iç kesimlerinde devam eden Kar yağışının bu geceden itibaren daha alçak kesimlerde de etkili olması bekleniyor.