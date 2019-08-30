İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümeli'de traktör kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde traktörün takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde traktörün takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Gümeli At Yaylası mevkiinde meydana geldi. Fındık bahçesinden gelmekte olan Zeynel A. (54) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Traktörün ön tekerleri ile ön aksamları traktörden ayrılırken, araçtan fırlayan Zeynel A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.