Gümeli'deki yol çalışmalarında sona gelindi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesi mahalle ve yayla yollarında yaklaşık 3 ay önce başlayan beton ve sathi asfalt kaplama çalışmalarında sona yaklaşıldığı, ana güzergahta da beton yol çalışmasına başlandığı bildirildi.

Gümeli belde merkezine 3 kilometre mesafedeki ana yolda başlayan beton kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'nın mali destekleriyle, Zonguldak İl Özel İdaresi ve Alaplı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin proje koordinatörlüğünde yürütülen Gümeli beldesi mahalle yolları ve yayla yolunun beton yol ve sathi asfalt kaplama çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini ifade etti. Yılmaz, "Hava şartlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, çalışmaları bir ay içinde bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Programlanan çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı”

Mevsim ve coğrafi şartların olumsuzluğuna rağmen, hızlı bir şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde 3 ay gibi kısa sürede, projenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 80'e ulaştığını ifade eden Kaymakam Vedat Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gümeli beldemizdeki 11 mahalli yerleşim biriminin 8'inin belde merezi bağlantı yolunda beton kaplama ve diğer altyapı çalışmaları tamamlandı. 3 yerleşim biriminde ise çalışmalar devam ediyor. Gümeli belde merkezi ile Bölüklü Yayla arasındaki 11 kilometre yolun 10 kilometresinde beton kaplama çalışması tamamlandı. Kalan 1 kilometrelik mesafe ise, hava şartları elverdiğinde tamamlanacak. Yine, daha önce belli bir bölümünü sathi asfalt kapladığımız Alaplı-Gümeli yolunun, Gümeli belde merkezine 3 Km. mesafedeki bölümünde de beton yol çalışmasına devam ediyoruz."

"Ulaşım süresi, 40 dakikadan 10 dakikaya düştü”

Gümeli beldesi ve yaylaların, Alaplı ilçesinin en önemli turizm destinasyonuna sahip bölgesi olduğuna işaret eden Kaymakam Yılmaz, yayla yolunun yapılmasıyla Gümeli Belde merkezi ile yaylalar arasındaki ulaşımın kolaylaştığını, araçla Bölüklü Yaylası'na 40 dakika süren ulaşımın artık 10 dakikada katledilebileceğini de sözlerine ekledi.