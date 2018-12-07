Gümeli'nin tepelerine ilk kar yağdı

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Alaplı Gümeli'de yaklaşık 10 santimetreye kadar ulaştı.

Dün gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, il genelinde de hissedilmeye başladı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza kaplarken, kartpostallık görüntüler de oluştu.Gümeli iç kesimlerinde devam eden Kar yağışının bu geceden itibaren daha alçak kesimlerde de etkili olması bekleniyor.