Gümeli'ye mevsimin ilk karı düştü

Meteorolojinin kar uyarısı sonrasında, Zonguldak'ın en yüksek tepesi olan Bin 637 metre yükseklikteki Bacaklı Yayla tepelerine mevsimin ilk karı düştü.

Alaplı ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Gümeli ve Kale, Fındıklı Mahalleleri'nde sabah saatlerinde Gümeli Bölüklü yaylasına kar yağışı etrafı beyaza kaplarken, kartpostallık görüntüler de oluştu. Gümeli yüksek kesimlerinde devam eden Kar yağışının bu geceden itibaren daha alçak kesimlerde de etkili olması bekleniyor.