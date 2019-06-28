Gümrükçü dereceye giren gençleri tebrik etti

Zonguldak'ta LGS'de yüzde 3'lük dilime giren öğrencileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü tebrik etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Müdürlüğe bağlı Karadeniz Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce çalışmaları gerçekleştirilen Okul Destek Projesi kapsamında Nisa Turhan ve Rabia Acar Liselere Giriş Sınavında yüzde 3'lük dilime girdi. 450 puanın üzerinde puan alan öğrencileri, İl Müdürü Kemal Gümrükçü tebrik etti.

Derece yapan öğrenciler ve aileleri proje kapsamında yapılan eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak teşekkürlerini dile getirdiler.