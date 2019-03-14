Güner, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Dr. Ertuğrul Güner 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında tüm sağlık çalışanlarının bu anlamlı ve önemli gününü kutladı.

Güner yapmış olduğu yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eş değer sayan anlayış sahipleri olarak gece gündüz insanımızın sağlığı için özverili sağlık hizmeti sunan, gerektiğinde Çanakkale de olduğu gibi vatanı için canını feda eden sağlık çalışanlarımızın 14 Mart 1919 da İstanbul'un işgaline direnen tıbbiyelilerin mirası olarak kalan Tıp Bayramını kutluyorum.”