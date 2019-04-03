Güner: "Kanser dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor"

Ertuğrul Güner ise 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında yazılı bir açıklamada bulundu. Güner; "Kanser ülkemizde ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alması nedeniyle önemli bir toplum sağlığı sorunudur" dedi.

Ertuğrul Güner, 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulunarak tüm vatandaşları kanser taraması yaptırmaya davet etti. Güner, yaptığı açıklamada “Halkın Kanser ve Kanserden Korunma konusunda farkındalığını artırmak için ülkemizde, her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında “Ulusal Kanser Haftası” etkinlikleri düzenlenmektedir. Kanser, ortak özellikleri nedeniyle çok sayıda hastalığa verilen bir ortak isimdir. Kanser ülkemizde ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alması nedeniyle önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Günümüzde kanserin yüzde 30-50'si önlenebilir. Bu, kansere neden olan risk faktörlerinden kaçınma ve erken teşhis ile mümkündür. Birçok kanserin iyileşme olasılığı, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse yüksektir. Tütün ürünlerinin kullanılmaması, meyve ve sebzeden zengin sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması, sağlıklı kiloda olunması, tuz kullanımının azaltılması ve alkolden uzak durulması, hava kirliliğini önleme, güneş ışınlarına özellikle 10:00-16:00 saatleri arasında maruz kalmama ve koruyucu önlemler alma, kanser yapan HPV ve Hepatit B gibi enfeksiyöz ajanlardan korunma, kanserojenlere mesleksel ve çevresel maruziyetin önlenmesi kanserden korunmada önemlidir. Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi erken tanı şansını arttırmaktadır. Bu nedenle, kanserde erken tanı programları toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucularının bilgisini arttırmayı hedeflemeli, erken tanı olanakları hakkındaki farkındalığı arttırmalıdır. Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Toplum tabanlı kanser tarama programlarımız; Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde (ASM) yürütülmektedir. Meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserlerine karşı tarama hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. İlimiz Merkez İlçe 'de bir, Ereğli İlçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi içerisinde bir adet olmak üzere 2 KETEM hizmet vermekte ve 2 Mobil Taşıma Aracımızla çevre belde ve ilçelerimizden vatandaşlarımızın KETEM hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktayız. Meme kanseri taraması; 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir klinik meme muayenesi, 2 yılda bir mamografi çekilmesi yöntemiyle yapılmaktadır. Rahim ağzı kanseri taraması; Ülke genelinde 30 - 65 yaş arası tüm kadınlarımıza 5 yılda bir HPV -DNA ile tarama ücretsiz olarak yapılmaktadır. Kalın bağırsak kanseri taraması; 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi (GGT) ve 10 yılda bir kolonoskopi yapılarak taranmaktadır. Tarama sonrası şüpheli bulunan vakalar Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerimize yönlendirilmektedir. 1-7 Nisan Kanser Haftası vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı taramalarını yaptırmaya davet eder, sağlıklı günler dilerim" dedi.