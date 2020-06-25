Güner, "Uyuşturucu bağımlılığı tedavi edilebilir hastalıktır"

Dr. Ertuğrul Güner “ 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü “ etkinlikleri kapsamında açıklamada bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1987 yılında aldığı kararla uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşmak amacıyla 26 Haziran tarihinin Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak belirlediğini hatırlatan İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, şöyle dedi:

"Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak amacıyla, 26 Haziran tarihini "Uluslar arası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlemiştir. Uyuşturucu bağımlılığı: bağımlılık yapan bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen alımına devam edilmesi, bırakma isteğine rağmen bırakılamaması, maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Uyuşturucu madde kullanımı kişide biyopsikososyal problemlerin yanı sıra kamusal, hukuki ve idari sorunlara da yol açmaktadır. Uyuşturucu ile mücadelede yaşanılan coğrafyaya uygun olarak hazırlanmış etkin politikaların geliştirilmesiyle, uyuşturucu ile hiç tanışmamış kişilerin koruyucu, önleyici çalışmalar kapsamında yaşamsal becerilerini koruyabilmeleri ile sağlanabilir. Uyuşturucu bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır, özellikle tedaviye uyum gösteren ve tedavi motivasyonu yüksek olan kişilerde uyuşturucuyu bırakma oranı çok yüksektir. Uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak isteyen kişiler Aile Hekimlerine danışabilir; aile hekimlerinden kendilerini bilgilendirmesini, yönlendirmesini isteyebilirler. Tedavi hizmeti için ise ilimizde İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Kdz Ereğli Sağlıklı Hayat Merkezimize, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde oluşturulan Ayaktan Tedavi Merkezlerimize başvurup tedavi hizmetlerinden yararlanabilirler. Aynı zamanda il merkezimizde bulunan YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) vatandaşlara ücretsiz olarak psikolojik destek sağlamaktadır. Söz konusu merkezde çalışan personeller( Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı v.s) tarafından, madde bağımlısı hastalar gerekli en yakın AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi) ve ÇEMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) merkezlerine yönlendirilmektedir. Bu çalışmalara ek olarak Bakanlığımızca ALO 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı, uyuşturucu ile ilgili danışma ve destek hizmetlerinin doğrudan verildiği bir hat olup sabit hatlardan ücretsiz aranabilmekte ve 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Amacımız, başta geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumun tamamını her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmaktır. Bilinmelidir ki bağımlılıkla mücadelede başarı, istikrarlı ve gönüllü çalışmadan gelir. Bu vesileyle tüm toplumu bağımlılıkla mücadeleye davet ediyor saygılarımızı sunuyoruz."