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Güneri, Dünya Boks Şampiyonası yarı finale adını yazdırdı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Çaycumalı Beden Eğitimi Öğretmeni ve Milli Boksör Elif Güneri, Rusya’da yapılan Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda çeyrek finalde Alman rakibini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Çaycumalı Beden Eğitimi Öğretmeni ve Milli Boksör Elif Güneri, Rusya'da yapılan Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde Alman rakibini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.


Milli boksör Elif Güneri, ay yıldızlı forma altında Rusya'da yapılan "Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda" Türkiye ve Zonguldak'ı temsil etti. Çaycumalı Boksör Elif Güneri, şampiyona da yarı finale yükselme maçında Alman rakibini yenerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Milli boksör Elif Güneri, yarı finalde Venezuella ile finale çıkabilmek için mücadele verecek.

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