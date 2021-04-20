Güneşli havanın tadını sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak çıkardılar

Zonguldak'ta vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Zonguldak'ta güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kent merkezinde bulunan Nergis Parka akın etti. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak banklarda iftar saatini bekledi. Öte yandan hava sıcaklığının ise merkezde 14 dereceye kadar yükseldi. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını uyması zabıta ekiplerini takdirini topladı.