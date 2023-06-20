Günübirlik kiraya verilen evlere polis baskını

Zonguldak'ta kayıtsız şekilde günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili yapılan denetimde 418 bin 998 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kiraya verilen günübirlik evlere yönelik ülke geneliyle eş zamanlı olarak il genelinde denetim yaparak toplam 54 adresi kontrol etti. İl Merkezinde İncivez Mahallesi'nde 6 daire ve Kozlu ilçesinde 1 daire olmak üzere toplam 7 dairenin kayıtsız günübirlik kiraya verildiği tespit edildi. Daireleri kayıtsız günübirlik kiraya veren şahıslara Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı faaliyette bulunmaktan dolayı toplam 418 bin 998 TL idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.