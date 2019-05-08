Gürbüzler Kur'an Kursu'ndan iftar etkinliği

Gürbüzler Kur'an Kursu tarafından iftar etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan ve bölgenin sayılı Kur'an kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur'an Kursu Derneği tarafından protokol ve vatandaşlara yönelik iftar programı tertip edildi.

Bölgenin sayılı Kur'an kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur'an Kursunun her yıl geleneksel olarak hayata geçirdiği iftar programında ilçe protokolü ve vatandaşla bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın öğreneğini sergilediler.

Düzenlenen iftar programında davetlilere hitabeden Gürbüzler Kur'an Kursu Derneği Başkanı Ertan Akça” Öncelikle her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yıllardan bu yana bölgenin ve hatta ülkemizin sayılı Kur'an kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur'an Kursu şimdiye kadar binlerce hafız yetiştirerek Türkiye'nin birçok yerinde hizmet vermenin onur ve gururunu yaşamaktadır. Bu kursun derneği olan Gürbüzler Kur'an Kursu Derneğimizi maddi destekler ile yıllardan bu yana ayakta tutan sizlere ve bölge halkımıza yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyor, yüce Allah tutmuş olduğumuz oruçları ve diğer ibadetlerimizi kabul etsin” diye konuştu.

Devrek Müftüsü Hasan İzmirli ise,” Öncelikle bu programımıza iştirak eden sizlere teşekkür ediyorum. İlçemizin ve bölgemizin gururu olan bu müesseseye bu zaman kadar sahip çıkılmış ve bundan sonra da sahip çıkılacağına inanıyor, tekrara bu programa katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi

Düzenlenen iftar programına; Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek Müftüsü Hasan İzmirli, daire müdürleri,sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.