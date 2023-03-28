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Gürültü tartışmasında komşusuna kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Zonguldak’ta gürültü nedeniyle çıkan kavgada komşusuna kurşun yağdıran K.

Zonguldak'ta gürültü nedeniyle çıkan kavgada komşusuna kurşun yağdıran K.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre dün sabah 08.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde E.T. ve K.K. arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda K.K. silahıyla E.T.'ye kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan E.T. tedavi altına alındı. K.K. ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalanan K.K. emniyetteki ifadesinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. K.K., yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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