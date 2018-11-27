Güvenli İnternet Tır'ı Kdz. Ereğli'de

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Uzmanı Dr. Ahmet Çubukcu'nun katılımlarıyla Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde öğrenci velilerine yönelik “Güvenli İnternet Kullanımı “ konulu seminer yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Diyarbakır Gençlik Festivali ile başlayan Türkiye Turu, Erzincan ve Tokat'ın ardından Güvenli İnternet Tır'ı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hizmet veriyor. Çocuk ve gençlere teknoloji deneyimleri yaşatmayı hedefleyen ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu projesi “Güvenli İnternet Tırı” ile İzmirlioğlu İlkokulu ve Merih Şuğle Ortaokulu öğrencilerine yönelik uygulama çalışmaları yapıldı. Güvenli İnternet Tır'ını Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy ziyaret ederek yapılan çalışmalara yönelik bilgi aldılar. Crytek İstanbul'un kurduğu standa gelen katılımcılar, burada Crytek'in geliştirdiği Warface, The Climb ve Robinson: The Journey isimli oyunları oynadılar ve Sanal Gerçeklik teknolojisi ile tanıştılar. Etkinliğe katılanların sanal gerçeklik oyunlarını deneyen stant, Güvenli İnternet Günü Etkinlikleri, yeni nesil teknolojilerin en ön planda olduğu köşelerden biri oluyor. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu projesi BTK Tırı yolda olduğu müddetçe, onlarla birlikte seyahat etmeye devam edecek olan Crytek İstanbul ekibi, teknolojiye ulaşma fırsatı sınırlı olan çocuk ve gençlere teknoloji deneyimleri yaşatmaya sonuna kadar yardımcı olacağını belirtti.