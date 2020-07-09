Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında “Kaymakamlar toplantısı” ile “Güvenlik ve Asayiş toplantısı yapıldı. Toplantılarda Covid-19 ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler ile yapılacak denetimler, orman yangınlarının önlenmesi, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının önlenmesi, Kurban bayramı, düğün-nişan-kına-asker uğurlama gibi programlarda yanıcı-patlayıcı havai fişek türü maddeler ile ateşli silah kullanımının önüne geçilmesi, boğulma vakaları konularında alınacak tedbirler, yapılacak denetimler ile kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği görüşüldü.

Vali Tutulmaz; toplantılarda görüş ve önerilerini dile getirdi, tecrübelerini paylaştı.