Güzellik merkezi çalışanı elektrik akımına kapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde güzellik merkezinde çalışan kadın elinin prize demesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre S. D. prize dokununca elektrik akımına kapılarak yere düştü. İş yerindeki arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Güzellik merkezi çalışanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.