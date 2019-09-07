Habersiz masabaşı deprem tatbikatı yapıldı

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından ‘Afetlere Hazırlık Yılı' tanıtımında duyurulan habersiz tatbikatlar kapsamında “Habersiz Masabaşı Deprem Tatbikatı” gerçekleştirildi.

Bartın merkezli bir deprem senaryosu ile habersiz tatbikatın talimatını veren Vali Erdoğan Bektaş, talimat sonrası gerçekleştirilen Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısına da başkanlık etti.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) il planından sorumlu hizmet gruplarının intikal ve operasyon becerilerinin sınandığı tatbikat çerçevesinde düzenlenen toplantıya Vali Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra; AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ile koordinasyon üyeleri katıldı.

Tatbikat da, Zonguldak'ta meydana gelebilecek herhangi bir depreme hazırlıklı olmamız gerektiğini işaret eden Erdoğan Bektaş “AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan'ında katılımıyla habersiz deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Şehrin afet müdahalesine hazırlık kapasitesi, yetenekleri ve becerilerinin imtihan edilmesi bakımından bu tatbikat çok büyük bir önem taşımaktadır. Depremin ya da afetin ne zaman geleceğini bilemeyiz. Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan hizmetlere göre oluşturulan ve Yerel Düzey Afet Müdahale Planında bulunan Hizmet Gruplarının, görev ve sorumlulukları çerçevesinde afetin yönetileceği noktaya intikal sürelerini görmüş olduk” dedi.

Vali Erdoğan Bektaş ayrıca, Zonguldak'ta önümüzdeki dönemlerde il bazında bu tatbikatların devam edeceğini, bu habersiz tatbikatlarla birlikte afetlere daha hızlı ve etkili müdahale edileceğini sözlerine ekledi.