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Hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişi hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişi hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.



Kaza, Perşembe Işıklı Kavşağı Güney Çaycuma Köprüsü'nde meydana geldi. Akşam saat 18.15 sıralarında Perşembe istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan 67 YA 271 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Sabahattin O.'ya (48) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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