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Hafta sonu Belediye vezneleri açık

Zonguldak’ın Ereğli Belediyesi, vatandaşların Pazartesi günü süresi dolacak olan vergi ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşamaması için hafta sonu veznelerini açık tutacak.

Zonguldak'ın Ereğli Belediyesi, vatandaşların Pazartesi günü süresi dolacak olan vergi ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşamaması için hafta sonu veznelerini açık tutacak. 2020 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık vergisi 2'nci taksit ödeme süresi 30 Kasım 2020 Pazartesi günü dolacağından Kdz. Ereğli Belediyesi, vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamaması için hafta sonu veznelerini açık tutacak.


2020 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve Katı Atık Vergisi 2'nci taksit ödeme süresi 30 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. Kdz. Ereğli Belediyesi mükelleflerin bir aksaklık yaşamaması için Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.30 ile 16.30 saatleri arasında belediye gelir veznelerini açık tutarak vergi tahsilatı yapacak. Belediyenin çarşı merkezinde açtığı ödeme noktası da hafta sonu aynı saatler arasında hizmet verecek.

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