Hakem camiasından hakeme kafa atan futbolcuya tepki

Geçen hafta sonu Süper Amatör Lig'de Kozlu Belediyespor - Filyos Ateşspor takımları arasında oynanan müsabakada Filyos Ateşsporlu futbolcu Yasin Akyıldız, maçın 43. dakikasında gördüğü kırmızı kart sonucu maçın hakemi Eren Ferhat Çelik'e kafa attı. Hakem Çelik'in olayda dudağı patlayarak yaralanınca maç tatil edildi. Yaşananların ardından Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Zonguldak Şube Başkanı Ümit Kaya, duruma tepki göstererek yüce Türk Adaleti'ni güvendiklerini ifade etti. Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Futbol sahalarında görmeyi istemediğimiz, sporun kardeşlik, dostluk ve barış ruhuna yakışmayan bir olay meydana gelmiştir. Zonguldak Hakemliği için çok önemli bir değere sahip olan, Zonguldak Hakemliğinin yetiştirdiği güzide insanlardan Sayın Eren Ferhat Çelik'e gerçekleştirilen darp girişimi gerek Hakem camiamız da gerekse de spor camiasında büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Vahşice ve canavar bir ruhla gerçekleştirilen bu çirkin olay kesinlikle kabul edilemez ve çok ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır. Sporcu ve Futbolcu unvanlarıyla yan yana telaffuz edemeyeceğimiz, Filyos Ateşspor'a ne gibi bir amaçla hizmet ettiğini kestiremediğimiz, Yasin Akyıldız isimli şahıs müsabakanın 43. dakikasında görmüş olduğu kırmızı kart neticesinde müsabakanın Hakemi Sayın Eren Ferhat Çelik'e kafa atmak suretiyle darp etmiş dudağının patlamasına ve dişlerinden kan gelmesine sebebiyet vermiştir. Bu zamana kadar bireysel hatayı hiç bir camia ile bağdaştırmadık. Bireysel bir hata kabul ettik. Ama bu olayda bahsi geçen canavarca ruha sahip bu şahıs, Kulübünün takım kaptanlığını yapmaktadır. Merak etmiyor değiliz? Bu şahıs Nasıl olur da bir Kulübün takım kaptanlığı görevini yapmaktadır? Bu şahıs daha büyük olaylara sebebiyet verebilirdi. Tek şükrettiğimiz şudur ki; diğer sporcular takım kaptanlarının izinden gitmemişlerdir. Zonguldak Futbolumuzun ceza merci olan İl Disiplin Kurulunun, darp olayını gerçekleştiren şahıs Hakkında en ağır cezayı vereceğine inancımız tamdır. Bu ceza da Futboldan men olmalıdır. Bahsi geçen çirkin olay ile ilgili her türlü İdari ve Adli işlem gerçekleştirilmiş olup, konunun hassasiyetle takip edileceğini, yüce Türk adaletine sonuna kadar güvendiğimizi ve bu tür vahşice gerçekleştirilen darp olayının cezasız kalmayacağına olan inancımız tamdır. Sahalarımızda bu tür olaylar görmek istemiyoruz ve Zonguldak futbolunun bu tür olaylarla anılmasını istemiyoruz. Bu tür olaylar karşısında tutumuz sert bir şekilde devam edecektir. Son olmasını dileyerek, bu olaya karışan şahısı şiddetle ve esefle kınıyor, futboldan men edilmesini temenni ediyoruz. Maalesef son zamanlarda futbol sahalarımızda görmek istemediğimiz olaylar karşısında, tutunduğumuz tek dal emniyet mensuplarımızdır. Geçtiğimiz hafta sonu İl Hakemimiz Uğur Karabulut'a bir taraftarın gerçekleştirmiş olduğu sözlü saldırı ile yakından ilgilenen Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, Kozlu ilçesinde Hakemimiz Eren Ferhat Çelik'e karşı gerçekleştirilen darp olayı ile yakınen ilgilenen Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bir kez daha şükranlarımızı sunar hakem ve gözlemcilerimiz adına teşekkür ederiz."