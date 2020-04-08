İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi korona virüs savaşını kazandı

Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik, korona virüs savaşını kazandı.


Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altı alınmıştı. İlk olarak Tuğçe Yozgatlı Çelik'in tedavisine evde devam edilmesine karar verilmişti. Son olarak Eren Ferhat Çelik'ten iyi haber geldi. Korona virüs savaşını kazanan Çelik hastaneden taburcu edildi. Eren Ferhat Çelik ve Tuğçe Yozgatlı Çelik çiftinin korona virüs savaşını kazanması hakem camiasında büyük sevince neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.