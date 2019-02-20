Hakem ve Gözlemcilerden Başkan Akdemir'e ziyaret

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkanı Ümit Kaya, Başkan Yardımcısı Osman Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, desteklerinden dolayı belediye Başkanı Muharrem Akdemir'i makamında ziyaret ederek plaket verdi.

Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, hakemliğin çok zor bir meslek olduğunu söyleyerek, ''Gerçekten değerli başkanım beni duygulandırdı. Laik olabildiysek bizim için çok büyük bir mutluluk. Başkanımın dediği gibi sadece yol su değil sosyal ve kültürel derneklere gruplarımıza yardımcı olabilmektir. Hakem ve Gözlemciler bizi için önemli değerler. Zonguldak'ta sporu önemsiyen çok büyük bir kitle var. Hakemlik çok zor bir konu. Bilen ve bilmeyenle karşılaşıyorsunuz. Onlara destek olabildeysek onur duyuyorum''dedi.

Türkiye Faal Futbol Hakeleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ümit Kaya, Başkan Akdemir'in her zaman hakemlerin yanında olduğunu ifade ederek,''Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'e bir veda ziyareti gerçekleştirdik. Kendisi görev süresi boyunca belediyeciliğin sadece su kanalizasyon olmadığını gösteren örnek bir belediye başkanımız. Bizlerinde her zaman hakem ve gözlemcilerin yanında oldu. Mevkiler makamlar gelip geçiçi önemli olan hoş bir seda bırakmak. Bizlerde ona bir plaket vermek istedik''diye konuştu.