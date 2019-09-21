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Hakemden başlama düdüğü öncesi anlamlı hareket

Zonguldak Kömürspor’un sahasında konuk ettiği İnegölspor maçında klasman yardımcı hakemi Suha Adıyaman, başlama düdüğü öncesinde Kömürspor taraftarı Kader Önmez’e imzaladığı sarı kart ve kırmızı kartları hediye etti.

Zonguldak Kömürspor'un sahasında konuk ettiği İnegölspor maçında klasman yardımcı hakemi Suha Adıyaman, başlama düdüğü öncesinde Kömürspor taraftarı Kader Önmez'e imzaladığı sarı kart ve kırmızı kartları hediye etti.


TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un sahasında konuk ettiği İnegölspor maçı öncesinde hakemin anlamlı hareketi maça damgasını vurdu. Kırmızı-lacivertli takımın her maçına gelerek saha kenarında destek veren koyu Kömürspor taraftarı Kader Dönmez'e maçın yardımcı hakemi Suha Adıyaman, imzaladığı kırmızı kart ve sarı kartları hediye etti. Adıyaman'ın bu hareketi tribünlerden büyük alkış aldı. Engelli taraftar Kader Dönmez, maçın yardımcı hakemi Suha Adıyaman'a hediyesi için teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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