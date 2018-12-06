Zonguldak'ta amatör lig maçında, kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan futbolcuya 20 maç ceza verildi.

Zonguldak'ta geçen hafta sonu Süper Amatör Lig'de Kozlu Belediyespor, Kozlu Şehir Stadyumu'nda Filyos Ateşspor'u konuk etti. Kozlu Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğü devam eden maçın 44. dakikasında maçın hakemi Eren Ferhat Çelik, Filyos Ateşsporlu oyuncu Yasin Akyıldız'ın yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart verdi. Kırmızı kartın ardından çılgına dönen Akyıldız, maçın hakemi Eren Ferhat Çelik'e kafa attı. Olayın şokunu yaşayan Çelik'in dudağı patladı. Sahada görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı hakem Ferhat Çelik, maçı tatil etti. Polis eşliğinde sahadan çıkan hakem Çelik, soluğu Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı karakolda aldı.

Hakem Eren Ferhat Çelik, futbolcu Yasin Akyıldız'dan şikayetçi oldu. Futbol İl Disiplin Kurulu hakem ve gözlemci raporunu değerlendirerek Yasin Akyıldız'a 20 maç müsabakalardan men cezası verdi.