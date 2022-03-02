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Hakeme tepki olarak bir dakika gözlerini kapattılar

Zonguldak’ta amatör küme maçında hakem hatalarına tepki olarak Elvanpazarcıkspor ve Karamansporlu futbolcular sahada bir dakika boyunca gözlerini kapattı.

Zonguldak'ta amatör küme maçında hakem hatalarına tepki olarak Elvanpazarcıkspor ve Karamansporlu futbolcular sahada bir dakika boyunca gözlerini kapattı.


Zonguldak 1. Amatör Merkez B Grubu'nda mücadele eden Elvanpazarcıkspor ve Karamanspor bugün saat 13.00'da Fener sahasında karşılaştı. Karşılaşma öncesinde Elvanpazarcıkspor ve Karamansporlu futbolcular 1 dakika boyunca elleriyle gözlerini kapatarak hakem hatalarını protesto etti. 1 dakika sonunda iki takım oyuncuları gözlerini açarak karşılamaya kaldığı yerden devam etti. Elvanpazarcıkspor ve Karamanspor'un bu tepkisi tribünlerden alkış aldı.

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