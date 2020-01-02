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Hakemi yumruklayarak bayıltan oyuncu 1 yıl yeşil sahalardan men edildi

Amatör Küme maçında hakemi yumruklayarak bayıltan oyuncu, Futbol İl Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl yeşil sahalarından men edildi.


Zonguldak 1.Amatör Küme Çaycuma grubunda hafta sonu Veliköyspor - Nebioğlu Gençlikspor takımları arasında oynanan ve Veliköyspor takımının 3-1 üstünlüğü ile devam eden müsabakanın 68'nci dakikasında Nebioğlu Gençlikspor futbolcusu 25 yaşındaki Caner Kurt, görmüş olduğu 2'nci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışına alındı. Ancak sinirlerine hakim olamayan Nebioğlu Gençliksporlu oyuncu Caner kurt, maçın hakemi Atakan Yüzlü'yü saha içerisinde yumruklayarak bayıltmıştı. Ardından maç tatil edildi. Futbol İl Disiplin Kuruluna sevk edilen Caner Kurt alınan karar neticesinde 1 yıl futbol sahalarından men edildi.

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