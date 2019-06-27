Halilbeyoğlu Sokak sakinleri mutlu

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Karşıyaka Mahallesi Halilbeyoğlu Sokak'ta geçtiğimiz haftalarda başlatılan yol çalışmalarını yerinde izledi.

Karşıyaka Mahallesi Halilbeyoğlu Sokak'ta uzun zamandır yaşanan yol sıkıntısının giderilmesi noktasında Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un talimatıyla Fen işleri ekipleri, başlatmış oldukları yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye tarafından merkez ve kırsal ayrımı yapılmaksızın sürdürülen yol çalışmalarında, bir yandan parke taşı döşeme işlemleri sürerken diğer yandan da yağmur sularının kontrol altına alınması amacıyla yağmur suyu kanalı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanımız Çetin Bozkurt yol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “Karşıyakalı vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için Fen İşleri Müdürlüğümüz gayretli bir şeklide çalışıyor. Mahallemize ait Halilbeyoğlu Sokak'ta uzun zamandır var olan yol sıkıntısını da gidererek mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın rahata kavuşmasını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Yol çalışmalarını yerinde izlemek için gitmiş olduğu Halilbeyoğlu sokakta vatandaşlar da Başkan Bozkurt'a teşekkürlerini sunarken, “Uzun zamandır sıkıntı yaşadığımız sokağımızın nihayet onarıma kavuşuyor olması bizi çok sevindirdi. Emeği geçen herkese başta Başkanımız Çetin Bozkurt olmak üzere teşekkür ediyoruz” dedi.