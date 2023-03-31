Halk Eğitim Merkezinden depremzedelere yardım eli

Zonguldak'ın Kdz Ereğli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde kursiyerler bu kez depremzedelere destek için Tokat tahta baskısından masa örtüleri üretti.

Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezine bağlı öğretmen ve kursiyerler depremzedeler için seferber olarak Tokat tahta baskısından yastık kılıfları ve masa örtüleri üretti. Kdz Ereğli'de bir çok kurum, kuruluş ve vatandaşlar deprem bölgesine yardımda bulunabilmek için adeta yarıştı. Ereğli Halk Eğitim Merkezine bağlı Cumhuriyet Halk evinde imkanları dahilinde kursiyerlerle birlikte depremzedeler için Kurs öğretmeni Emine Altıntaş ve kursiyerleri zarar gören ailelerin yaralarına bir nebzede olsa merhem olmak ve hayatlarına biraz renk katmak amacıyla yastık kılıfları ve masa örtüleri yaptılar.

Halk Eğitim Merkezinde ev hanımların da katıldığı ,Beyaz kumaşlara baskı ürünleri dikip ütüleyip paketlediler, ayrıca aralarında topladıkları paralarla çocuklara süt aldılar ve bu yardımları Kdz Ereğli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğün de destek verdiği yardım kampanyasında kolilerce yardım malzemesinin deprem bölgesine ulaştırılacağı belirtildi.