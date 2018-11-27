Halk Köprüsü Mağazası merhem olmaya devam ediyor

Alaplı Belediyesi Halk Köprüsü mağazası, hayırsever vatandaşların mağazaya getirdiği yeni ve kullanılabilir ikinci el kıyafetler, burada ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılıyor. Mağazada günde yaklaşık 10-15 ailenin giysi ihtiyacı karşılanıyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Halk Köprüsü mağazası ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Vatandaşların iyi ve kötü gününde yanlarında olmak için bu göreve seçildiklerini ifade ederek "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam eden Halk Köprüsü mağazamız hayırsever vatandaşlarımızın mağazaya getirdiği yeni ve kullanılabilir ikinci el kıyafetler, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyor. Burada veren el alan eli görmüyor. Ama bunun manevi huzurunu yaşıyor. Kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan mağazamız çalışmalarına devam ediyor. Halk Köprüsü mağazamıza destek ve yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımızdan kullanılmış ama giyilebilecek durumda olan ya da hiç kullanılmamış temiz çocuk ve bebek eşyaları ile oyuncak konusunda daha çok destek bekliyoruz" dedi.