Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Karaelmas Türk Halk Müziği Topluluğu Sanatçılarının ortaklaşa düzenledikleri “Türküler Çiçek Açtı" programında birbirinden güzel türküleri türkü severlerle buluştuğu Türk Halk Müziği Konseri gecesinde halk müziği severler unutulmaz bir gece yaşadılar.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) düzenlenen geceye Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Belediye Kültür Merkezi Müdürü Abdullah Bakır'ın yanı sıra çok sayıda türkü sever halk topluluğu katıldılar.

Koro Şefi Şadiye Cırık yönetiminde uzun zamandan bu tarafa yapılan çalışmalar sonrasında düzenlenen Türk Halk Müziği Konser programında sahneye çıkan sanatçılar yurdun hemen hemen her yöresine ait sevilen türküleri seslendirerek geceye renk kattılar.

Ayrıca bundan yaklaşık dört yıl önce Merkez Yayla İlköğretim Okulu bünyesinde Türkiye'nin ilk ve tek veliler korosu olarak kurulan Karaelmas Halk Müziği topluluğu bünyesinde Memur, Esnaf, İşçi. Ev hanımı gibi çeşitli meslek dallarında oluşan sanatçıların seslendirdiği türkü gecesinde sanatçılar program sonrasında izleyenler tarafından ayakta alkışlandılar.