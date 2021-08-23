İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

Zonguldak’ta Uğur Mumcu kavşağında halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta Uğur Mumcu kavşağında halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Uğur Mumcu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü otomobil çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.