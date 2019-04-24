Halk otobüsünün otomobille çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak'ta otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sol şeride geçen otobüsün otomobil ile çarpıştığı yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında İnağzı Mahallesi Kilim Caddesi üzerinde meydana geldi. Cemal K. idaresindeki 67 AV 323 plakalı otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine göre sol şeride geçen Erdinç K. idaresindeki 67 AJ 304 plakalı halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Cemal K. sağlık ekiplerinin ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldı. Cemal K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.