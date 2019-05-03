Halk Oyunları Şenliği gösterisi sergilendi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı halk oyunları gösterisi sergilendi.

İlçe Milli Eğitime bağlı okulların katılımı ile “Halk Oyunları Şenliği” şehir stadyumu'nda gerçekleşti. Düzenlenen şenliğe, Vali Erdoğan Bektaş, İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Cengiz Gökçe, İl Özel İdare Genel Sekteri Recep Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Kahya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muharrem Yol, Cengiz Yılmaz ile Nusret Parlak, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire amirleri ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Çaycuma'daki 15 okul tarafından 285 öğrenciden oluşan 16 ekibin hazırladığı birbirinden özel gösteriler büyük beğeni ile izlendi. Gösterilerin ardından öğrencilere madalyalar, öğreticilere ise plaketler verildi. Açılış konuşmalarının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, emeği geçen tüm idarecilere, öğretmenlere ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.