Halk Sağlığı bölge toplantısı yapıldı

Toplantıya Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Çömçe, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görev yapan 11 Daire Başkanları, Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner ve Bölge İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarının yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen birinci basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi programına hoş geldiniz. Bu Eğitimle Aile Hekimliği dışında kalan birinci basamak Sağlık Hizmetleri çalışanlarının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetlerle güncel uygulamalar hakkında bilgilerinin artırılması toplum sağlığına yapılacak hizmetlerin geliştirilip güçlendirilerek toplum sağlık düzeylerinin daha üst seviyelere çıkarılması amaçlanmaktadır. Eğitimler katılımcılarımıza Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Daire Başkanlarınca verilecek olup, dersler de sahadan beklentiler aktarılarak saha da yaşanan sorunlar, görüşler ve çözüm önerileri katılımcılarla birlikte değerlendirilecektir. Organizasyonun ilk günü açılıştan sonra Genel Müdürlük ve İl Yöneticilerimizin Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanları katılımlarıyla bölgesel değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantı da İlimiz düzeyinde yapılan çalışmalara ait sunum yapılacak ve çalışmalar katılımcılar ile birlikte değerlendirilecektir. Ayrıca HYP ( Hastalık Yönetim Platformu) çalışmaları yerinde değerlendirmek amacıyla Aile Sağlık Merkezleri ziyaretleri gerçekleştirilecek olup, bu ziyaretler Genel Müdürlüğümüz ve yöneticilerimizden oluşan ekip tarafından gerçekleştirilecektir. Organizasyon içinde diğer birinci basamak sağlık hizmeti sunan Sağlıklı Hayat Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken Tarama Eğitim Merkezleri ( KETEM) gibi kuruluşlarımızda Genel Müdürlüğümüz Yöneticileri tarafından ziyaret edilerek görüş alış verişi yapılacaktır “ dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm.Dr. Muhammet Çömçe Başkanlığında Bölge değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yöneticileri tarafından Zonguldak ta Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Aile Hekimi ve çalışanları, Kanser Erken Teşhis Eğitim Merkezi ( KETEM) çalışanları ile bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundular.