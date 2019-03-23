Hamdi Ayan: “Bugün aynı senaryo yine devrede”

Çınartepe Mahalle Muhtarı Okan Girgin ve kalabalık bir grup tarafından karşılan Ayan ve partililer, Çınartepede kahvehane toplantısı gerçekleştirdiler. Çınartepe Mahalle Muhtarı Okan Girgin'in toplantıyı açılış konuşmasının ardından, Ayan konuşmalarında, ‘'Hemşerilerimiz bize; sen Ankara'da değil, Zonguldak'ta bize lazımsın demişlerdir.'' Bunun arkasından da Belediye Başkanı Adayı olduk. Böyle Güzel yola çıkarken de artık hazırlıklı çıkalım siyasi tecrübemiz var, Zonguldak Sevdamız var. Bunları bir araya getirelim istedik. Bunun içinde çok ciddi çalışmalar yaptık; imar çalışması, çevre mühendisliği çalışması, ekip çalışması yaptık. 1 Aralık'tan itibaren yollardayız karış karış geziyoruz Sonuçta proje kitabımız ortaya çıktı. Sözün başında şunu söylemek istiyorum ki en çok istediğim arzuladığım şey bu kitap bütün hemşerilerimiz tarafından okunsun bilinsin. Çünkü A'dan Z'ye Zonguldak'ı içine alan, Zonguldak'a bir seferberlik halinde ayağa kaldırabilecek olan projelerdir. Burada 67 proje var. Bunların 66 tanesinin bittiğini göreceksiniz. 67. proje su şebekesinin değişmesi ile alakalıdır Şimdi biz yola çıkarken de su kayıp kaçak oranının yüzde 40 olduğunu biliyorduk fakat ilgili birimlerden aldığımız bilgiye göre kayıp kaçak oranı yüzde 72'ye ulaşmış. Bakın şebeke projesini, biz sonradan duyup da proje kapsamına almadık. Biz bu Zonguldak'ın evladıyız sıkıntı nerede var biliyoruz zaten. Bunu zaten başta yazmıştık. Önceliğimiz yollarsa yollardan daha önemli bana göre de su olmuş. Şebeke altmış yıllık bir şebeke malzeme yorgunluğu var, metal yorgunluk var, kayıp ve kaçaklarımız hat safaysa gelmiş. Allah muhafaza bir önlem alamazsak eğer on, on iki sene sonra kayıp-kaçak yüzde 100 olur yani evlere su gelmez. Bunu siyaset olsun diye söylemiyorum, bunu bir kardeşiniz olarak Zonguldak'ta yaşayan bir birey olarak söylüyorum. Barajdan inağzındaki son haneye kadar değişmesi gereken uzun sürecek maliyetli bir iş buna dördüncü yılımızda başlayabiliyoruz. Sebebi de şu Zonguldak Belediyesi'nin borcu çok fazla Belediyede para yok Belediyede Üretim mekanizmaları yok. Bu projeler üzerinden gelir elde etmeyi planlıyoruz. Buradan elde edeceğimiz gelirlerle su projesine başlamayı planlıyoruz. Suya haneler de yüzde 30 indirim yapmayı planladık” diye ifade etti.

“Bir gün bile üslubumu bozmadım”

24 Haziran seçimlerini hatırlatan Ayan, “19 mahalle bazlı, pazartesi günü itibariyle bir çalışmamız olacak. Bunlar size broşür halinde gelecek, görsel medya halinde gelecek, haber halinde gelecek işte orada bizim Zonguldak'a nasıl sevdiğimizi nasıl, bir mercek altına aldığımız göreceksiniz. Siyaset yapılıyor, siyaset yapıyorlar. 24 Haziran'da bizimle ilgili şahsımla ilgili konuşulan şey şuydu on üç bini geçemez Hamdi Ayan'a verdiğiniz oylar başka partiye gider gibi laflarla karşılaştık. Ama ben bir gün bile ağzımı bozmadım, üslubumu bozmadım. Sonuçta aldığımız oy bellidir. Bugün aynı senaryo yine devrede biliyorsunuz bunları. O gün yüzde 5'i, yüzde 15'lere getirdiyse Biz Zonguldak'ta bugün bahsedilen rakamları yüzde yüze getireceğiz. Allah'ın izniyle karış karış geziyoruz. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir dip dalga geliyor. Bunun hesabını Bu saatten sonra ne anketler bulabilir, nede siyaset terzileri bulabilir artık. Denenenler denenmiş. Elli yıllık Parti, Elli yılda Zonguldak'ı yönetme şansı bulamamışlar. Tozlu yolların içeresinde boğuluyoruz. Tepebaşı'nda idim dün gece, Şeref sokakta vatandaş motor bağlamış su basmak için. Karşı taraf öyle, Çaydamar, Birlik Mahallesi öyle, Rat öyle. Biz mi yaptık bunu, ama dert yine benim önümü kesmek, nasıl bir dertleri varsa. Benim ve meclis üyelerinin kafasının arkasında ikinci bir planımız yok bizim derdimiz Zonguldak. Bu sözü verdik bunları yapmak istiyoruz şunu da söylüyorum Zonguldak Belediyesi bundan sonra üç vardiya çalışacak kalıp, asfalt briket tesisleri kurulacak. Buralarda da çalıştıracak arkadaşlarımıza gençlerimize ihtiyaç var ilk Hedef bin istihdam sağlamak. Onun arkasından şu projeler bitmeye başladıkça belediye iktisadi teşekkülleri bünyesinde dört bin kişi olacak. Bakın bugün söylüyorum yarın soracaksınız siz bunları bana afaki şeyler söylemiyorum. Biz bunu yapmak istiyoruz. Devlet bir yerde tıkandı artık. Sadece İŞKUR vesilesiyle altı aylık dönemler halinde vatandaşlarımızın tutuluyor. Olmaz böyle, Zonguldak göçüyor ekonomik olarak bitiyoruz Topyekûn bir seferberliğe ihtiyacımız var. Siyaseten değil, aday bazlı bakın bu dönem. Bu adam bunu yapar, bu aday bize daha yakın. Bunu düşündüğünüz takdirde yapılan şu ciddi çalışmaları İncelediğiniz zaman, karşınızda zaten Allah'ın izniyle sizler bizi bulursunuz. Bu bakımdan gönlüm rahat olarak buralara geliyorum konuşuyorum ben şimdi bakın lavuar alanı projesi, bizim kendi projemiz bunun görselleri de var Bunu ne valilikten aldık, nede eski belediye başkanının yaptığı proje değil. Zonguldak'ta bu işlerin dedikodusu fazla oluyor Bu bakımdan maliyetinden de kaçmadık kendi projemizi yaptık” ifadelerine yer verdi.