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Hapis cezası ile aranan şüpheli yasak ırk köpekle yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yasak ırklı köpek ile yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yasak ırklı köpek ile yakalandı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 9 bin 564 TL cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçemiz Orhanlar Mahallesi İstikbal Caddesi üzerinde Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumundan şüphelenilerek durdurulan Y.G.G (30) isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde “Birden Fazla Kişi ile Yağma” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.


Ayrıca Y.G.G.'nin yanında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden tehlikeli ırk sınıfı köpek olarak bilinen Dogo Arjantin cinsi köpeğin olduğu görüldü. Yasak ırk köpek; belediye görevlileri çağrılarak hayvan barınağına teslim edildi.


Y.G.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bulundurduğu tehlike ırk sınıfı köpekten dolayı da 5199 kanununa göre 9 bin 564 TL para cezası uygulandı.

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