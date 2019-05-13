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Hareket halindeki araçta kendisini vuran iş adamı hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu bir arkadaşı tarafından hastaneye götürülmek istenen iş adamı hareket halindeki otomobilin içerisinde belindeki silahla kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu bir arkadaşı tarafından hastaneye götürülmek istenen iş adamı hareket halindeki otomobilin içerisinde belindeki silahla kafasına ateş ederek ağır yaralandı. İşadamı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay, Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Şerafettin Kaymaz (31) geçirdiği bir rahatsızlık sonucu bir arkadaşı tarafından 67 TG 299 plakalı hafif ticari kamyonetle hastaneye getirilmek istendi. Kamyonet Kepez Mahallesi mevkisine geldiğinde iş adamı belindeki silahı çıkartarak kafasına ateş etti. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan iş adamına acil polikliniğinde ilk müdahalesi yapıldı. Hayati tehlikesi bulunan iş adamı daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki iş adamı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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